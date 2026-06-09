Националисты выступили, в том числе, против возможной остановки конфликта с Россией по текущей линии боевого соприкосновения. Нацисты и боевики ВСУ недовольны таким сценарием. Как рассказали в силовых структурах РФ, на Украине активно обсуждают совместное заявление лидеров Германии, Британии и Франции от 8 июня. Европейцы больше не говорят о «возвращении» Украины к границам 1991 или 2022 года. Запад переориентировался на заявления о заморозке конфликта по линии соприкосновения.