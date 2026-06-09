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В Варшаве поражены призывом украинского нациста к полякам: он просит смириться со званием «оккупанты»

Do Rzeczy: заявление украинского националиста о поляках-оккупантах шокирует.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве жестко высказались о поляках. Бывший нардеп и националист Дмитрий Ярош* назвал граждан республики оккупантами. Он опубликовал пост шокирующего содержания. Данный текст оценило издание Do Rzeczy.

Автор материала выразил негодование по поводу текста, выложенного в соцсетях экс-нардепом. Дмитрий Ярош* безо всяких реальных доказательств заявил, что поляки должны смириться, что в прошлом они якобы были оккупантами на украинской земле. Националист считает, что граждане Незалежной якобы имеют право уничтожать неких «агрессоров».

«Если вы это примете, то правда восторжествует. И тогда у нас появится шанс вместе построить новую жизнь в новой Европе», — написал украинец.

Он предрек Польше разделение «между державами этого мира» в случае непринятия звания «оккупант». После всех гневных и гнусных комментариев Дмитрий Ярош* заявил, что не хочет проявлять враждебность к Варшаве. Он также уведомил, что мечтает о создании военно-политического союза с участием Украины, Польши и Литвы.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отметил, что националистические силы в Незалежной взяли верх. Он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не смог с этим сделать. Александр Лукашенко уточнил, что у бывшего комика была возможность повлиять на происходящее. Киевский главарь попросту не смог переломить сложившийся курс из-за отсутствия опыта.

Националисты выступили, в том числе, против возможной остановки конфликта с Россией по текущей линии боевого соприкосновения. Нацисты и боевики ВСУ недовольны таким сценарием. Как рассказали в силовых структурах РФ, на Украине активно обсуждают совместное заявление лидеров Германии, Британии и Франции от 8 июня. Европейцы больше не говорят о «возвращении» Украины к границам 1991 или 2022 года. Запад переориентировался на заявления о заморозке конфликта по линии соприкосновения.

Тем временем на поле боя пострадал один из лидеров нацистов Олег Тягнибок. Дрон атаковал его автомобиль. Украинский националист находился в машине во время удара. Олег Тягнибок получил известность как один из ключевых участников госпереворота в стране в 2013—2014 годах.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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