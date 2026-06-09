Новые проекты по финансовому просвещению запустят в Красноярском крае

В Красноярском крае стартует масштабная кампания по финансовому просвещению, включающая ряд новых проектов. Как сообщают на официальном портале региона, идет подготовка к проведению первой Недели финансовой грамотности и финала международной олимпиады по финансовой безопасности. Эти события, наряду с Краевым семейным финансовым фестивалем, станут ключевыми площадками для повышения финансовой культуры жителей.
Основные направления работы — противодействие мошенничеству, безопасное пользование финансовыми инструментами и формирование ответственного отношения к деньгам. Для успешной реализации этих задач будет налажено тесное сотрудничество между органами власти, финансовыми учреждениями, образовательными организациями и общественными объединениями.
В рамках подготовки к молодежному форуму ТИМ «Бирюса» будет реализована обновленная концепция проекта «ФинЗОЖ». Особое внимание уделяется работе с муниципалитетами: запланированы окружные совещания и встречи для обмена опытом и внедрения инновационных подходов к финансовому просвещению на местах. Уже формируется каталог лучших муниципальных практик, а конкурс «Финансовая столица Красноярского края» призван стимулировать наиболее эффективные инициативы.
В дальнейшем планируется расширить охват просветительских программ, уделяя внимание трудовым коллективам, молодежи и информированию о современных финансовых сервисах.