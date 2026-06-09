Новые проекты по финансовому просвещению запустят в Красноярском крае

В рамках подготовки к молодежному форуму ТИМ «Бирюса» будет реализована обновленная концепция проекта «ФинЗОЖ». Особое внимание уделяется работе с муниципалитетами: запланированы окружные совещания и встречи для обмена опытом и внедрения инновационных подходов к финансовому просвещению на местах. Уже формируется каталог лучших муниципальных практик, а конкурс «Финансовая столица Красноярского края» призван стимулировать наиболее эффективные инициативы.