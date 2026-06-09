Роскачество: сухой хвостик и хруст арбуза не укажут на его вкусовые качества

Вкус определяет не только зрелость, но и сорт. Ранние сорта созревают быстрее, но получают меньше солнечного света, такие плоды обычно менее крупные (весом 7−10 килограммов), они уступают по сладости поздним сортам и хранятся недолго — всего одну-две недели. Для увеличения срока хранения их часто собирают слегка недозревшими. Содержание сахаров в таких арбузах не достигает даже минимального порога зрелости в 11% (11−12% — средняя сладость, около 14% — высокая), пишет Life.ru.