В ЕАО пьяный водитель мотоблока с коноплёй уверял ДПС, что везёт укроп

В Еврейской автономной области инспекторы ДПС задержали 38-летнего жителя Октябрьского района, который перевозил на мотоблоке наркосодержащие растения. Инцидент произошёл вечером в селе Екатерино-Никольское.
Полицейские заметили мужчину во время патрулирования и остановили его для проверки. От водителя исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался. Позже выяснилось, что местный житель ранее неоднократно был судим.
На вопрос о запрещённых веществах мужчина заявил, что в кармане куртки у него лежит «укроп». Но при проверке полицейские обнаружили пакет с 30 кустами растения с характерным запахом.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Сам водитель пояснил, что по дороге домой увидел дикорастущую коноплю, сорвал кусты, убрал их в пакет и спрятал в карман.
Экспертиза подтвердила, что изъятые растения относятся к роду каннабис. Их масса составила 27,6 грамма. За отказ от медосвидетельствования на мужчину составили административный протокол, а по факту незаконного хранения наркотических средств возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.