Турэсперт Ансталь: самые безопасные страны для отдыха Турция, Вьетнам и Мальдивы

По данным Абзаца, минимальная стоимость недельного тура на двоих в июне по системе «все включено» стартует от 110 тысяч рублей за двоих — такие цены предлагают некоторые отели в Турции. Отдых в Египет обойдется чуть дороже — от 120 тысяч, а в Тунисе — от 155 тысяч рублей.