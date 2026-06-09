Ситуацию с топливом прокомментировали донские власти

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно. Информация передана агентством РИА Новости.
По словам чиновника, автозаправочные станции (АЗС) продолжают работать в штатном режиме, а власти принимают все необходимые меры для исключения перебоев с топливом.
Игорь Сорокин отметил, что летом Ростовская область традиционно становится транзитным узлом для водителей, направляющихся к морским курортам и для транспорта, следующего в новые регионы.
Рост трафика в этот период приводит к увеличению спроса на моторное топливо. Дополнительно повышенный спрос формируется со стороны аграрного сектора.
При этом заместитель губернатора уточнил, что возможны локальные затруднения на небольших АЗС, тогда как крупные станции работают стабильно.