В Хабаровске таксист спас пассажира от мошенников, а потом сам его ограбил

Водитель воспользовался ситуацией: взял у пассажира 85 тысяч рублей и внёс их на свою карту. После этого он предложил мужчине выйти перекурить, а сам сел в машину и уехал вместе с чужими деньгами. По версии суда, таксист рассчитывал, что потерпевший не пойдёт в полицию из-за собственной неприятной истории с неизвестными звонками.