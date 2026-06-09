В Хабаровске таксист спас пассажира от мошенников, а потом сам его ограбил

В Хабаровске таксиста осудили за грабёж после странной поездки, которая началась с попытки уберечь пассажира от мошенников. Приговор вынес Краснофлотский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
В феврале 2026 года водитель выполнял обычный заказ через приложение. По дороге он понял, что его пассажиру постоянно звонят неизвестные и пытаются выманить деньги. Таксист предупредил мужчину, что тот общается с мошенниками, и посоветовал обратиться в полицию, но пассажир отказался.
После прибытия по адресу мужчина попросил водителя подождать и отвезти его к банкомату за отдельную плату. Таксист согласился и сопроводил пассажира в отделение банка. Там у мужчины возникли трудности с переводом денег неизвестным лицам, и он попросил водителя помочь с банковской картой.
Водитель воспользовался ситуацией: взял у пассажира 85 тысяч рублей и внёс их на свою карту. После этого он предложил мужчине выйти перекурить, а сам сел в машину и уехал вместе с чужими деньгами. По версии суда, таксист рассчитывал, что потерпевший не пойдёт в полицию из-за собственной неприятной истории с неизвестными звонками.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он также представил расписку о возмещении 70 тысяч рублей ущерба, что суд учёл как смягчающее обстоятельство.
Таксиста признали виновным в грабеже и назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Ему запрещено менять место жительства без уведомления контролирующего органа, также он обязан возмещать ущерб потерпевшему. Приговор уже вступил в законную силу.