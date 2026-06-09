Масштабная реконструкция центров помощи семьи началась в Красноярске

В Красноярске стартовал новый этап модернизации учреждений, призванных оказывать помощь семьям. Три основных «точки»: краевой центр семьи (ул. Павлова, 17), а также центры «Доверие» (ул. Спортивная, 188) и «Надежда» (ул. Железнодорожников, 30) — подвергаются обновлению. Их новый узнаваемый символ, яркий подсолнух, теперь будет встречать посетителей у входа, символизируя готовность к поддержке. Эта реконструкция является частью масштабного проекта «Семейная помощь», цель которого — полностью обновить все подобные центры в регионе к 2030 году.
Всего в Красноярском крае функционирует 15 таких специализированных учреждений. Ежегодно к ним обращаются свыше 40 тысяч семей, включая многодетные, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи и те, кто столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами. Помощь оказывается как лично, так и дистанционно, с привлечением педагогов-психологов, реабилитологов и логопедов, проводящих индивидуальные и групповые занятия.
Некоторые центры предлагают временное проживание для детей в случаях, когда родители проходят стационарное лечение, находятся в командировке или когда решается вопрос о лишении родительских прав. В отдельных районах края действуют социальные гостиницы для молодых мам с детьми, оказавшихся без поддержки близких.
По инициативе губернатора Михаила Котюкова, в центрах активно внедряются принципы, ориентированные на семью. Появились такие форматы, как «семейные субботы», «семейные окна» в МФЦ, гибкие рабочие графики, услуги социальных нянь, а также уютные «семейные гостиные» и «семейные мастерские».
Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила: модернизация центров тесно связана с национальным проектом «Семья». Единый подход к организации пространства и спектру услуг делает помощь более доступной и качественной, создавая благоприятные условия для развития и благополучия каждой семьи.