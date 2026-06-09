Масштабная реконструкция центров помощи семьи началась в Красноярске

В Красноярске стартовал новый этап модернизации учреждений, призванных оказывать помощь семьям. Три основных «точки»: краевой центр семьи (ул. Павлова, 17), а также центры «Доверие» (ул. Спортивная, 188) и «Надежда» (ул. Железнодорожников, 30) — подвергаются обновлению. Их новый узнаваемый символ, яркий подсолнух, теперь будет встречать посетителей у входа, символизируя готовность к поддержке. Эта реконструкция является частью масштабного проекта «Семейная помощь», цель которого — полностью обновить все подобные центры в регионе к 2030 году.