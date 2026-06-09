Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабная реконструкция центров помощи семьи началась в Красноярске

В 2030 году планируется полностью обновить все подобные центры в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске стартовал новый этап модернизации учреждений, призванных оказывать помощь семьям. Три основных «точки»: краевой центр семьи (ул. Павлова, 17), а также центры «Доверие» (ул. Спортивная, 188) и «Надежда» (ул. Железнодорожников, 30) — подвергаются обновлению. Их новый узнаваемый символ, яркий подсолнух, теперь будет встречать посетителей у входа, символизируя готовность к поддержке. Эта реконструкция является частью масштабного проекта «Семейная помощь», цель которого — полностью обновить все подобные центры в регионе к 2030 году.

Всего в Красноярском крае функционирует 15 таких специализированных учреждений. Ежегодно к ним обращаются свыше 40 тысяч семей, включая многодетные, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи и те, кто столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами. Помощь оказывается как лично, так и дистанционно, с привлечением педагогов-психологов, реабилитологов и логопедов, проводящих индивидуальные и групповые занятия.

Некоторые центры предлагают временное проживание для детей в случаях, когда родители проходят стационарное лечение, находятся в командировке или когда решается вопрос о лишении родительских прав. В отдельных районах края действуют социальные гостиницы для молодых мам с детьми, оказавшихся без поддержки близких.

По инициативе губернатора Михаила Котюкова, в центрах активно внедряются принципы, ориентированные на семью. Появились такие форматы, как «семейные субботы», «семейные окна» в МФЦ, гибкие рабочие графики, услуги социальных нянь, а также уютные «семейные гостиные» и «семейные мастерские».

Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила: модернизация центров тесно связана с национальным проектом «Семья». Единый подход к организации пространства и спектру услуг делает помощь более доступной и качественной, создавая благоприятные условия для развития и благополучия каждой семьи.