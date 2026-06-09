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Житель Сопычи рассказал, что боялся мобилизации в ВСУ при эвакуации на Украину

Мужчина отметил, что несмотря на возраст в 60 лет, его бы забрали.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. 60-летний житель населенного пункта Сопычь в Сумской области рассказал в беседе с ТАСС, что отказался от предложенной украинской стороной эвакуации, поскольку после этого его могли мобилизовать.

«Мне уже седьмой десяток, я 1965 года. Скорее всего, забрали бы. Я боялся, честно говоря. Я не хочу ни воевать, ни убивать. Поэтому и жил там. Пропитание было, хватало», — сказал он.

По его словам, перед эвакуацией один из жителей села позволил ему брать продовольствие из своего погреба. «Там были закрутки. И сало, и мясо. А я все это забрал себе домой», — добавил он.

Согласно информации Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сопычью. Военнослужащие группировки освободили более 300 зданий и подвальных помещений.