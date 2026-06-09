Ростовчанин на месячную зарплату может купить 982 литра бензина

Ключевые показатели для региона: на среднюю чистую заработную плату можно приобрести 982 литра бензина марки АИ‑92, средняя цена за литр АИ‑92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля и за год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%.