Ростовчанин на месячную зарплату может купить 982 литра бензина

По данным исследования, опубликованного на сайте РИА Новости, Ростовская область заняла 58‑е место в общероссийском рейтинге доступности бензина.
Ключевые показатели для региона: на среднюю чистую заработную плату можно приобрести 982 литра бензина марки АИ‑92, средняя цена за литр АИ‑92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля и за год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%.
В рейтинге Ростовская область расположилась между Калининградской областью и Республикой Алтай.
Лидирующие позиции занимают: Москва (2533 литра на зарплату), Чукотский автономный округ (2500 литров) и Ямало‑Ненецкий автономный округ (2400 литров).
Замыкают список: Республика Дагестан (681 литр), Чеченская Республика (670 литров) и Республика Ингушетия (638 литров).