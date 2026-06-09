В Хабаровском крае День России отметят концертами, фестивалями и выставками

На сцене ГДК 12 июня в 18:00 пройдёт концерт солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра «Россия — это мы!». Во время концерта также запишут виниловую пластинку с произведениями военных лет, опереточным и военным репертуаром — проект приурочен к 100-летию Хабаровского музыкального театра.