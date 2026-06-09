В Хабаровском крае День России отметят концертами, фестивалями и выставками

В Хабаровском крае 12 июня отметят День России большой культурной программой. Жителей ждут концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и уличные площадки, сообщили в министерстве культуры края.
Одним из центральных событий станет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», к которому присоединится Хабаровск. Концерт пройдёт 12 июня в 15:00 на Комсомольской площади. Для горожан выступят Дальневосточный академический симфонический оркестр и женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств. Вход свободный.
В 16:00 на стадионе имени Ленина начнётся фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края «Карагод». В программе — выступления творческих коллективов, развёртывание российского флага, общий хоровод, конкурсы, викторины, полевая кухня, фотозоны и интерактивные площадки.
В этот же день в 17:00 Хабаровская краевая филармония откроет II Фестиваль новой музыки концертом «Новый календарь». Прозвучат произведения, основанные на фольклоре народов России. Фестиваль продлится до 18 июня и соберёт исполнителей и авторов современной академической музыки.
На сцене ГДК 12 июня в 18:00 пройдёт концерт солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра «Россия — это мы!». Во время концерта также запишут виниловую пластинку с произведениями военных лет, опереточным и военным репертуаром — проект приурочен к 100-летию Хабаровского музыкального театра.
На набережной имени Невельского у речного вокзала в 14:00 стартует фестиваль «Цветущая Россия». Там выступят творческие коллективы края, будут работать интерактивные площадки, ярмарка мастеров, викторины, мастер-классы и флешмоб «Россия расцветает белым, синим, красным».
Праздничная программа не ограничится одним днём. Краевые библиотеки подготовили книжные выставки, игры и уличные акции, Гродековский музей проведёт финисаж выставки «Однажды в Хабаровске», а в «Амурском утёсе» пройдут семейные и музыкальные вечера. Мероприятия, посвящённые Дню России, будут идти в учреждениях культуры всю праздничную неделю.