Мужчину оштрафовали за то, что он спилил деревья на арендованном участке в Хабаровском крае

Как сообщается, житель региона получил в аренду земельный участок под строительство жилья и спилил растущие на нем 25 деревьев и 17 кустарников, не имея на то никаких разрешений. В связи с этим местная администрация обратилась в суд с требованием обязать мужчину выплатить около 873 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе. Хабаровский краевой суд удовлетворил этот иск в полном объеме, сославшись на то, что вырубка зеленых насаждений не была согласована и предусмотрена договором аренды земельного участка.