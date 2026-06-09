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Мужчину оштрафовали за то, что он спилил деревья на арендованном участке в Хабаровском крае

Как сообщается, житель региона получил в аренду земельный участок под строительство жилья и спилил растущие на нем 25 деревьев и 17 кустарников, не имея на то никаких разрешений. В связи с этим местная администрация обратилась в суд с требованием обязать мужчину выплатить около 873 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе. Хабаровский краевой суд.

Как сообщается, житель региона получил в аренду земельный участок под строительство жилья и спилил растущие на нем 25 деревьев и 17 кустарников, не имея на то никаких разрешений. В связи с этим местная администрация обратилась в суд с требованием обязать мужчину выплатить около 873 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе. Хабаровский краевой суд удовлетворил этот иск в полном объеме, сославшись на то, что вырубка зеленых насаждений не была согласована и предусмотрена договором аренды земельного участка.