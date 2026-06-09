Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев попросили не спасать здоровых малышей диких животных

Волгоградские зооволонтеры попросили горожан не спасать детенышей диких животных, которые откровенно не нуждаются.

Волгоградские зооволонтеры попросили горожан не спасать детенышей диких животных, которые откровенно не нуждаются в помощи.

— Сейчас в лесах, полях и в пойме очень много родившихся малышей диких животных — зайчат, косулят, оленят, ежат, лисят. Если вы, находясь на отдыхе, встретили такого малыша одного, ни в коем случае не бегите его «спасать». Его мать находится где-то рядом и обязательно к нему вернется! — убеждены волонтеры волгоградского зооцентра «Дино». — Забирая его домой в попытках «спасти», вы, скорее всего обрекаете его на гибель, так как выкормить диких животных без определенных знаний и умений, правильно подобранного молока, витаминов, пробиотиков и добавок крайне сложно.

Волгоградцам, которые хотят сделать доброе дело, но нередко попросту совершают ошибку, напоминают, что в помощи человека нуждаются только раненые или потерявшие мать животные. Спешить на помощь к недавно родившемуся крохе следует и в случае, если ему грозит реальная опасность.

— Если же здоровый малыш находится на дороге, его нужно просто отнести в ближайшие кусты, где его вскоре найдет мать, — настаивают в центре «Дино». — В случае, когда животное действительно осталось без матери, и вы лично видели момент ее гибели, его необходимо доставить в ветклиники или в зооцентры к специалистам. Не пытайтесь кормить малышей самостоятельно, тем более молоком, которое продается в магазине. Лес — это целый мир, который живет по своим правилам и законам! Не навязывайте животным ненужную им помощь, ведь она, увы, может обернуться их гибелью.

Фото Павла Мирошкина.