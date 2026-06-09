Волгоградцев попросили не спасать здоровых малышей диких животных

— Если же здоровый малыш находится на дороге, его нужно просто отнести в ближайшие кусты, где его вскоре найдет мать, — настаивают в центре «Дино». — В случае, когда животное действительно осталось без матери, и вы лично видели момент ее гибели, его необходимо доставить в ветклиники или в зооцентры к специалистам. Не пытайтесь кормить малышей самостоятельно, тем более молоком, которое продается в магазине. Лес — это целый мир, который живет по своим правилам и законам! Не навязывайте животным ненужную им помощь, ведь она, увы, может обернуться их гибелью.