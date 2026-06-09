В Минске 112 выходов 34 подземных переходов получат важное новшество

«Главная цель — не просто продлить срок службы конструкций, а создать комфортные условия для жителей столицы. С появлением навесов пешеходы будут защищены от любых осадков, а на ступенях перестанет образовываться наледь даже во время затяжных зимних снегопадов», сказал Латушкин.