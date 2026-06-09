В Минске 112 выходов 34 подземных переходов получат важное новшество — навесы. Об этом сообщил генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Владимир Латушкин, пишет агентство «Минск-Новости». Всего же управление эксплуатирует 106 объектов такого плана.
Благодаря навесам снизится деформация открытых лестничных маршей из-за погоды, говорит руководитель структуры:
«Ступени страдают от снегопадов, наледи и механической чистки при скалывании льда, а из-за близости к проезжей части во время дождей в подземные переходы нередко попадает вода».
Строительно-монтажные работы начнутся уже в 2026-м и продлятся несколько лет. Начнут с проспектов — Независимости, Победителей и Партизанского. А потом пойдут в глубь минских спальников. Предполагается единое решение типового навеса: металлоконструкции и стекло для необходимого уровня обзорности пешеходов.
«Главная цель — не просто продлить срок службы конструкций, а создать комфортные условия для жителей столицы. С появлением навесов пешеходы будут защищены от любых осадков, а на ступенях перестанет образовываться наледь даже во время затяжных зимних снегопадов», сказал Латушкин.
Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.
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