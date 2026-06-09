Батутисты Хабаровского края второй год подряд стали чемпионами России

Тимофей Голубенко и Александр Бутько уже получили право представить Россию на чемпионате мира, который пройдёт в Китае в сентябре. Остальные спортсмены поборются за путёвки на личном чемпионате России, а с августа начнут активную подготовку к главным стартам сезона.