Батутисты Хабаровского края второй год подряд стали чемпионами России

Сборная Хабаровского края победила на командном чемпионате России по прыжкам на батуте. Турнир прошёл в Санкт-Петербурге и собрал более 300 спортсменов из 22 регионов страны, сообщили в краевом минспорта.
Хабаровские спортсмены стали сильнейшими среди мужских команд в двойном минитрампе. Золото завоевали Тимофей Голубенко, Артём Голбан, Александр Бутько и Лев Бусарев.
Серебряные медали в этой дисциплине достались сборной Краснодарского края, бронзовые — команде Белгородской области. Для Хабаровского края эта победа стала второй подряд на командном чемпионате России.
Параллельно в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования «Надежды России — 3». Там ещё один представитель края, Михаил Андрейко, взял сразу две награды: золото в двойном минитрампе и серебро в индивидуальных прыжках.
«Команда очень сильная — трое из них чемпионы Европы этого года. Двое уже отобрались на чемпионат мира», — отметил главный тренер сборной края Александр Коноштаров.
Тимофей Голубенко и Александр Бутько уже получили право представить Россию на чемпионате мира, который пройдёт в Китае в сентябре. Остальные спортсмены поборются за путёвки на личном чемпионате России, а с августа начнут активную подготовку к главным стартам сезона.