Молодёжь Амурского района приглашают стать цифровыми картографами

— Наша ключевая задача — вовлечь молодежь в процесс развития и улучшения городской среды, используя близкие и понятные им инструменты. Обновляя «Яндекс Карты», участники делают наш город более открытым, современным и удобным для каждого. Это конкретное дело и значимый личный вклад каждого молодого человека в настоящее и будущее своей малой Родины, — прокомментировала главный специалист отдела по развитию молодежной политики, физической культуры и спорта Амурского района Екатерина Сметанина.