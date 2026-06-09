Молодёжь Амурского района приглашают стать цифровыми картографами

Амурский район запускает необычный квест для молодежи «Прошагай Амурский район», в ходе которого участники помогут усовершенствовать «Яндекс Карты» и получат призы за активность. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива принадлежит Общественной молодежной палате при Собрании депутатов.
Старт проекта намечен на 19 июня. Первой точкой маршрута станет районный центр — город Амурск. Участникам предстоит примерить на себя роль настоящих картографов: пройти по специальному маршруту и нанести на «Яндекс Карты» значимые городские объекты.
Задача участников — отметить на онлайн‑карте разнообразные локации Амурска: памятники и достопримечательности, уютные кафе и рестораны, магазины и торговые точки, интересные места, которые делают город особенным.
Участие в квесте — это не просто развлечение, а вклад в развитие города: Амурск станет удобнее для жителей и туристов, поскольку его цифровая карта дополнится актуальными данными.
Самым активным «картографом» обещают призы.
— Наша ключевая задача — вовлечь молодежь в процесс развития и улучшения городской среды, используя близкие и понятные им инструменты. Обновляя «Яндекс Карты», участники делают наш город более открытым, современным и удобным для каждого. Это конкретное дело и значимый личный вклад каждого молодого человека в настоящее и будущее своей малой Родины, — прокомментировала главный специалист отдела по развитию молодежной политики, физической культуры и спорта Амурского района Екатерина Сметанина.