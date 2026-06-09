Блогеру из Уфы Рустаму Набиеву посвятили выпуск ток-шоу «Пусть говорят»

В студии программы уфимец откровенно поделился, что пошел на огромный риск, несмотря на пережитые клиническую смерть, отказ почек и ампутацию. По словам Набиева, в горах он ощутил собственную значимость и смог на время забыть о пандусах и колясках, делая все самостоятельно. Это внутреннее состояние помогло ему укрепить веру в себя.