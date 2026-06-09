Блогеру из Уфы Рустаму Набиеву посвятили выпуск ток-шоу «Пусть говорят»

В эфире Первого канала вышел специальный выпуск ток-шоу «Пусть говорят», посвященный уникальному достижению жителя Уфы Рустама Набиева. Гость студии, бывший десантник, лишившийся обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске, рассказал о своем восхождении на высочайшую вершину мира — Эверест.
Выпуск получил название «Восхождение. Подвиг на вершине мира». Напомним, что 34-летний Набиев вошел в историю, став первым человеком на планете, который поднялся на Эверест исключительно на руках. Путь к цели занял у него семь дней.
В студии программы уфимец откровенно поделился, что пошел на огромный риск, несмотря на пережитые клиническую смерть, отказ почек и ампутацию. По словам Набиева, в горах он ощутил собственную значимость и смог на время забыть о пандусах и колясках, делая все самостоятельно. Это внутреннее состояние помогло ему укрепить веру в себя.
Ведущие и гости шоу также обсудили, почему герой не остановился после Эвереста и строит новые планы, а также как физическая победа над недугом помогла ему справиться с давними семейными обидами.