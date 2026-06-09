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Нижегородская область попала в топ-20 проекта «Чтецкие программы»

Среди ярких событий — участие поэта‑фронтовика Сергея Лобанова (его сборник «Голос фронта» отмечен премией «Знание. Премия») и тематическая мартовская акция с охватом свыше 22 тысяч человек.

Российское общество «Знание» подвело итоги первого года программы «Чтецкие программы» (нацпроект «Молодёжь и дети»), запущенной по поручению Владимира Путина. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

С 1 сентября 2025‑го создано 1 200 литературных клубов; за год прошло около 30 тысяч занятий, охвачено почти 400 тысяч участников.

В Нижегородской области работает около 200 клубов; для учителей подготовлено 152 методических материала, 150 кураторов обучились в Центре знаний «Машук». Перед школьниками выступили 56 деятелей культуры, проведено 208 встреч с мастер‑классами, прошли онлайн‑трансляции с Сергеем Безруковым, Дмитрием Харатьяном, Сергеем Минаевым и другими.

Среди ярких событий — участие поэта‑фронтовика Сергея Лобанова (его сборник «Голос фронта» отмечен премией «Знание. Премия») и тематическая мартовская акция с охватом свыше 22 тысяч человек.

В новом сезоне появится «Литературная карта» и пособие по организации клубов; в сентябре пройдёт трансляция «Литература в ритме учебного года». Проект реализуют при поддержке Минпросвещения РФ и Театрального института имени Щукина.