Нижегородская область попала в топ-20 проекта «Чтецкие программы»

В Нижегородской области работает около 200 клубов; для учителей подготовлено 152 методических материала, 150 кураторов обучились в Центре знаний «Машук». Перед школьниками выступили 56 деятелей культуры, проведено 208 встреч с мастер‑классами, прошли онлайн‑трансляции с Сергеем Безруковым, Дмитрием Харатьяном, Сергеем Минаевым и другими.