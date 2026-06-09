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В Московском регионе 12 июня прогнозируют аномальную жару

Температура может достичь плюс 32 градусов.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в московском регионе в День России может достичь 32 градусов тепла, это на 6−7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«12 июня будет, наверное, самым теплым днем на неделе. [аномалия] Порядка 6−7 градусов будет. В пятницу — переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью — 14−19, днем местами кратковременный дождь, 28−32», — сказала Макарова.

Она добавила, что температура будет близкой к рекордной — абсолютный максимум для этого дня составляет 30,8 градусов и принадлежит 1998 году.