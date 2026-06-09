В Московском регионе 12 июня прогнозируют аномальную жару

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в московском регионе в День России может достичь 32 градусов тепла, это на 6−7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.