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Сборная Испании по футболу обыграла перуанцев в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

МЕХИКО, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Мексике.

В составе победителей голами отметились Микель Оярсабаль (2-я минута) и Педри (32), на 53-й минуте мяч в свои ворота забил вратарь перуанцев Педро Гальесе. У сборной Перу отличился Хайро Велес (66).

Сборная Испании примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе испанская сборная сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В 2010 году испанцы единственный раз стали чемпионами мира.

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