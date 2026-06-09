Сборная Испании по футболу обыграла перуанцев в товарищеском матче

МЕХИКО, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Мексике.
В составе победителей голами отметились Микель Оярсабаль (2-я минута) и Педри (32), на 53-й минуте мяч в свои ворота забил вратарь перуанцев Педро Гальесе. У сборной Перу отличился Хайро Велес (66).
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