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МЧС продолжают поиски пропавшего в лесу жителя Хабаровского края

Спасатели МЧС России ведут поиски 45 летнего мужчины, который пропал 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС России ведут поиски 45 летнего мужчины, который пропал 1 июня в районе имени Полины Осипенко. По данным районного отдела МВД, мужчина ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен, в 90 км от одноимённого села. Первоначальные поиски, организованные местными рыбаками и охотниками, результатов не принесли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сотрудники ПСО города Комсомольска на Амуре обследовали за сутки 3 км акватории и береговой линии реки Упагда и 2 км лесного массива, разобрали два залома на реке из поваленных деревьев. С воздуха с борта вертолёта Ми 8 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России и при участии сотрудника полиции осмотрено 250 кв. км лесного массива. Утром 7 июня к поискам подключилась наземная группа из четырёх спасателей на автомобиле высокой проходимости.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в природной среде: планировать маршрут, сообщать близким о поездке, брать с собой заряженный телефон, компас, запас воды и продуктов. При пропаже человека следует незамедлительно обратиться в полицию.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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