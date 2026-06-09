«РГ» узнала, кого любили Чехов, Раневская, Танич и Рома Зверь в Таганроге

Кого любили Антон Чехов, Фаина Раневская, детский писатель Васильев, Михаил Танич, солист группы Звери Роман Билык в городе своего детства и юности Таганроге? Корреспондент «РГ» прошла по памятным местам, где зарождались чувства знаменитостей.
Никогда такой не буду.
Мы возле дома, где росла Фаина Раневская. Наверное, в Таганроге нет человека, который не был здесь хотя бы раз. Но мало кому известно, что балкон здания хранит память об очень личных чувствах Фанни, как звали актрису в родном гнезде. По этому балкону к ней пришел Ромео. А пятилетней девочкой Раневская уже знала, как нельзя вести себя с мужчинами.
В детстве Фанни смотрела в окно напротив, где снимал комнату красавец-офицер. Молодой человек устраивал вечеринки, на которых дамы визгливо смеялись и кокетливо обмахивались платочками.
Раневская вспоминала, что тогда она, конечно, не знала, что такое пошлость, но понимала: вести себя как эти женщины она никогда не будет.
— Подростком Фанни увидела в городе цветной американский фильм «Ромео и Джульетта», после которого ей всю ночь грезилось, что она — Джульетта, а по улице к ней идет Ромео, он забирается на ее балкон. Оба счастливы, — рассказывает таганрогский историк-краевед Альберт Смирнов, с которым мы прошли по городским местам, где бывали Чехов, Раневская и другие знаменитости.
От каменного свидетеля девичьих грез идем в сторону гимназии, где училась Раневская. Сегодня это школа № 15. В ней Фанни влюбилась в реального молодого человека, носившего фуражку с обвисшими краями, что считалось вызовом системе.
Каков был головной убор, таким оказался и жених. Гимназист назначил свидание в парке одновременно двум девушкам, одной из которых была Фанни. Парень сел на скамейку между ними. Пошептался с соперницей Раневской, та встала, набрала с земли камушков и стала через его голову обстреливать конкурентку.
«Вот посмотрите, Бог вас накажет», — в слезах вымолвила Фанни и убежала. Так закончилось ее первое свидание.
Тайна повести «Огни».
В Таганроге считают, что Антон Чехов и его сосед — студент Николай Агалли, который позже станет известным микробиологом, претендовали на сердце одной и той же девушки. Оказывается, именно любовный треугольник мог подпортить финал необычной чеховской повести «Огни», предшествовавшей знаменитой «Даме с собачкой».
Как напишут критики, в «Огнях» много личного от автора произведения. В 1887 году, за год до публикации повести, Чехов гостил в родном городе.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
— В «Огнях», несомненно, описывается Таганрог. Часть событий книги происходит в нашем бывшем Елизаветинском парке, теперь это закрытая территория авиационного завода. Герой произведения Николай встречает в беседке свою первую любовь Кисочку. Перед этим он размышляет, что у него давно не было женщины и хорошо бы с кем-нибудь сойтись. Но на ухаживания нужно время, а потому вряд ли что-то получится, — рассказывает мой экскурсовод сюжет произведения.
Кисонька приглашает Колю к себе на дачу, где выясняется, что ей изменяет муж.
— Сейчас это жилой район, а до революции здесь действительно были престижные дачи, — уточняет Альберт Смирнов.
Николай и Кисочка случайно оказываются возле его гостиницы, мужчина хватает даму в охапку и несет в свой номер. Утром эйфория проходит, и ухажер сбегает в другой город. Но мучимый угрызениями совести возвращается и просит у женщины прощение.
Читатели ждут яркой кульминации, а ее нет, повествование обрывается.
— Чехов напишет издателю, что не мог вывести финал повести и «заменил его Колей и Машей». Что это значит, непонятно. Разгадка нашлась в тоненькой книжке «Память сердца» внучки Николая Агалли Марчетты Волошиной, которую она подарила таганрогской библиотеке в 2009 году, — интригует историк.
Известно, что Агалли был женихом начинающей украинской актрисы Марии Доленко, которая станет его женой. До свадьбы, в ноябре 1886 года, он познакомил невесту с Антоном Чеховым. Как утверждает внучка Агалли, писатель и актриса закрутили роман.
Но Мария разочаровалась в новом сердечном друге и пишет Николаю Агалли, что Антон не способен открыть ей душу, скоро к ней охладеет, и она с ним расстается.
«Люби меня и жди», — просит Доленко бывшего жениха.
В то же время Чехов, от которого женщины были без ума, уязвлен и впадает в депрессию, в чем признается в письме своему брату, объясняя свое состояние тем, что «она ответила ему отказом».
Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Антон Павлович не называет имя отвергнувшей его девушки, но, по словам внучки Агалли, это именно актриса Мария Доленко. Отсюда оборванная концовка повести «Огни» и фраза издателю, что в финале появились Коля и Маша. Видимо, это Николай и Мария, которые пережили разлад из-за писателя, но потом помирились, — считает Альберт Смирнов.
Школьная любовь.
Через годы после Чехова и Раневской в Таганроге, возможно, также страдали от неразделенной любви будущие популярные поэты Михаил Танич и Роман Билык.
— В стихах песни «Балалайка» на музыку Игоря Николаева идет речь о нашей школе № 10, в которой учился Танич. А через несколько десятилетий ее учеником стал другой мальчик Рома Билык — будущий вокалист группы «Звери», — говорит таганрожец.
Смирнов нашел информацию, что, окончив школу и влюбившись в стройотряде в девушку, Роман приехал в Таганрог к своей маме.
— Кстати, изумительная женщина — участвовала в автогонках. В тот момент Рома забросил учебу в колледже и прожил целый год сам не свой. С любимой не сложилось. Потом парень рванул в Москву и сочинил свои прекрасные песни, в одной из них рассказывается, что молодой человек приехал к девушке, а у нее другой, и он едет автобусом до Краснодара. Можно предположить, что конечная точка маршрута разочаровавшегося влюбленного — Таганрог, — заключает краевед.
Плюшевый плед.
В Таганроге жили возлюбленные Федора Достоевского и Марии Цветаевой. Мы стоим возле дома с полуколоннам первой жены автора «Преступления и наказания» Марии Константы.
— Достоевский писал, что он с женой — несчастные люди, и чем больше они несчастны, тем больше сближаются.
В Таганроге есть также дом Софии Парнок — музы Марины Цветаевой.
Несчастную любовь уже в зрелом возрасте в городе своего детства пережил и писатель Иван Василенко.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
Как напишут после его смерти в местной газете, мальчиком Ваня был влюблен в девочку Тоню из богатой семьи, которая казалась ему недосягаемой. Через полвека, приехав в Таганрог, Васильев увидел в фотоателье снимок, как ему показалось, Антонины. Позже его пригласили в гости все в ту же школу № 10, где он снова видит девушку, очень похожую на Тоню. Подойти к ней именитый писатель не решается. Но судьба дает ему шанс. Он снова встречает красавицу, похожую на его юношескую любовь. Ему 69, ей 19. Писатель предлагает девушке руку и сердце, но избранница против.
О чувствах без гаджетов.
Библиотека имени Чехова — конечная точка нашего маршрута, место, где хранится память, в том числе, о сердечных делах знаменитых уроженцев Таганрога. Но ее сотрудники удивили любовной историей обычных горожан.
До современных средств связи мужчины писали женщинам письма. Некоторые придумывали более оригинальные способы. В отделе редких изданий библиотеки нашли книгу, на странице которой было написано трогательное послание, датированное маем 1901 года. В нем незнакомец просит девушку открыть 297 страницу второго тома «Собрания сочинений» Алексея Толстого. На ней — стихотворение. По словам автора послания, оно полностью соответствует недавнему разговору молодых людей. О чем оно? О его зарождающемся глубоком чувстве к девушке и причинах его возникновения.
— Может, у них все сложилось хорошо, они поженились, родили детей, и их потомки ходят по Таганрогу. А, может, нет? — задумчиво бросает мой провожатый.
Но нам обоим хочется верить, что хотя бы у этой простой и мало кому известной истории был счастливый конец.
Фото: Сергей Рутта/РГ.