«РГ» узнала, кого любили Чехов, Раневская, Танич и Рома Зверь в Таганроге

— Кстати, изумительная женщина — участвовала в автогонках. В тот момент Рома забросил учебу в колледже и прожил целый год сам не свой. С любимой не сложилось. Потом парень рванул в Москву и сочинил свои прекрасные песни, в одной из них рассказывается, что молодой человек приехал к девушке, а у нее другой, и он едет автобусом до Краснодара. Можно предположить, что конечная точка маршрута разочаровавшегося влюбленного — Таганрог, — заключает краевед.