Фонтан в аллее Куприяновой на севере Уфы не включат в 2026 году

В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы сообщили, что фонтан в аллее Куприяновой в этом году не запустят. Ремонт планировали сделать в рамках благоустройства самой аллеи. Но на 2026 год ни заказчика работ, ни источники денег так и не назначили.