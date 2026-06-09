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Фонтан в аллее Куприяновой на севере Уфы не включат в 2026 году

Ремонт отложили из-за отсутствия заказчика и денег.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы сообщили, что фонтан в аллее Куприяновой в этом году не запустят. Ремонт планировали сделать в рамках благоустройства самой аллеи. Но на 2026 год ни заказчика работ, ни источники денег так и не назначили.

В мэрии заверили, что как только определятся ответственные лица и найдут нужные суммы, жителям расскажут о сроках ремонта и запуска фонтана. Информацию опубликуют в каналах администрации Орджоникидзевского района и городской мэрии.