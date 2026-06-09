Народные приметы на 10 июня: чего нельзя делать в день Никиты Гусятника?

10 июня православная церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Святой подвергался гонениям при императоре Льве Армянине и погиб в ссылке.
В народном календаре — Никита Гусятник — святого считали покровителем и защитником маленьких гусят от хищных птиц и болезней. Второе распространенное название праздника — Полудница, связанное с поверьями о духах полудня, которые, согласно преданиям, особенно активны в этот день. С этой датой было связано немало строгих запретов, нарушение которых, как верили наши предки, могло привести к потере мужской силы, семейного счастья и финансового благополучия.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 10 июня: что нельзя делать.
В день Никиты Гусятника на Руси существовал строжайший запрет для мужчин — никто не выходил трудиться в поле. Наши предки верили: того, кто ослушается и отправится на полевые работы, покарают Полудницы. Эти мифологические существа, принимающие облик прекрасных женщин, могут погубить представителей сильного пола или лишить их рассудка.
Не разрешалось в полдень 10 июня открывать настежь окна и двери. Считалось, что в это время через распахнутые проемы в дом может проникнуть нечистая сила, которая затем начнет вредить домочадцам — щекотать детей по ночам и насылать беды.
Знающие люди не советовали в день Никиты Гусятника приглашать гостей и тем более пускать в дом незнакомцев. Согласно народным поверьям, визитеры могли унести с собой удачу и богатство. Даже близких друзей наши пращуры старались не звать к себе 10 июня, дабы не лишиться семейного благополучия.
Чтобы избежать проблем в личной жизни, незамужним девушкам запрещалось выходить на улицу в районе обеда. На Руси верили, что в это время в юную красавицу может вселиться Полудница. Тогда о счастливой жизни и замужестве можно даже и не мечтать. Бытовало мнение, что нечисть может затянуть девицу в хоровод и заставить плясать до изнеможения.
В старину 10 июня строго-настрого запрещалось сквернословить и ругать детей. Существовало поверье, что негативная энергия может стать причиной разрушения семьи. Чтобы из дома не ущло счастье, нужно быть терпеливее и милосерднее.
На Никиту Гусятника не рекомендовалось заходить в водоемы и стирать одежду. Считалось, что вода в этот день притягивает злых духов — они могут вселиться в купальщика или испортить чистые вещи. По этой же причине старались не подходить к рекам и озерам без лишней надобности.
Не следовало давать в долг, особенно в вечерние часы. Наши предки верили, что вместе с деньгами из дома уйдет удача.
Особое отношение было и к домашней птице. Запрещалось грубо обращаться с гусями, бить их, плохо кормить или проявлять равнодушие. Считалось, что за такое отношение святой Никита может наказать — птица занедужит или погибнет, да и с хозяевами может хворь приключиться.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 10 июня: что можно делать.
Никитин день хорошо сложится у тех, кто почтит память святого заботой о домашней птице. На Руси было принято утром идти в церковь, заказывать молебен святому Никите и просить защитить гусей, кур и уток от болезней и мора.
Особое внимание уделяли кормлению гусят и утят. Для них варили пшеничную кашу на святой воде, добавляли мелко рубленые вареные куриные или гусиные яйца. Считалось, что такое угощение оберегает молодняк от болезней и помогает птице хорошо расти.
Если в семье был ребенок, который плохо спал, плакал по ночам и вздрагивал (эту болезнь называли «полудница»), матери рано утром выходили с малышом на руках на улицу. Женщина становилась лицом к рассвету, произносила специальный заговор и, пятясь, чтобы не показывать заре спину, возвращалась домой. Верили, что после этого обряда ребенок излечится.
В этот день можно было заниматься уборкой в доме и окуриванием жилища полынью. Наши предки верили, что запах этой травы изгоняет нечистую силу и отводит дурной глаз. Веточки полыни развешивали у входа и на окнах для защиты от злых духов.
В старину 10 июня гусей выгоняли на свежую траву. Крестьяне выводили птицу на луга, чтобы она могла пощипать молодую зелень — считалось, что это укрепляет здоровье пернатых и способствует их быстрому росту.
Если погода позволяла, женщины выходили на улицу в утренние часы, но не в полдень. Считалось, что первые солнечные лучи 10 июня обладают целебной силой и могут избавить от проблем со здоровьем.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 10 июня.
Погоде в Никитин день наши предки придавали особое значение. Считалось, что она укажет, чего ждать от лета и осени.
Тихий, теплый и безветренный день — к хорошему урожаю. Крестьяне радовались, если 10 июня стояла ясная погода: это сулило плодородный год и удачу в делах.
Обильная роса утром — знак того, что пшеница и рожь в этом году уродятся на зависть.
Дождь 10 июня говорит о том, что непогода задержится надолго. Хуже всего, если ливень начнется в полдень. Урожай может погибнуть из-за обильных осадков этим летом.
Чем жарче 10 июня, тем холоднее будет декабрь. Наши предки подметили связь между летним зноем в этот день и суровой зимой. Справедливости ради стоит отметить, что примета эта работает далеко не всегда, но на Руси ей верили безоговорочно.
Воздух над лесом синего цвета — к теплым и ясным дням.
Ящерицы выползли греться на солнце — быть ветреной погоде или грозе. Если в этот день было много ящериц, греющихся на камнях или пеньках, ожидали сильного ветра.
Гуси чистят перья и хлопают крыльями — к затяжному дождю.
Муравьи кишат у муравейника — к хорошей устойчивой погоде.
Навозные жуки летают — к солнечному дню.
Если над землей стелился туман, а затем рассеивался, наши пращуры ждали ясной погоды.
Радуга после дождя быстро исчезает — к ясной погоде, долго стоит — к ненастью.
Именинники 10 июня.
В этот день именины отмечают Никита, Дмитрий и Павел. Также поздравить нужно Игнатия, Захара и Софрона.