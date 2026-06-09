Народные приметы на 10 июня: чего нельзя делать в день Никиты Гусятника?

Чтобы избежать проблем в личной жизни, незамужним девушкам запрещалось выходить на улицу в районе обеда. На Руси верили, что в это время в юную красавицу может вселиться Полудница. Тогда о счастливой жизни и замужестве можно даже и не мечтать. Бытовало мнение, что нечисть может затянуть девицу в хоровод и заставить плясать до изнеможения.