В мэрии назвали районы Красноярска с засильем нелегальной рекламы

С начала 2026 года в Красноярске выявили 213 незаконных рекламных конструкций:
132 наземных щита, 65 баннеров на фасадах и 16 на ограждениях.
Районами с наибольшим количеством размещения нелегальной рекламы стали Советский и Ленинский.
За 5 месяцев с улиц вывезли 142 незаконных щита и демонтировали 122 конструкции с фасадов домов.
«Такие рекламные конструкции не только нарушают закон, но и представляют опасность для жителей. Большую часть мы сносим за счет средств администрации города, ⅓ — сами предприниматели. Расходы взыскиваем по суду. Но в любом случае мы ограничены сроками федерального закона: после выявления незаконной рекламной конструкции у собственника есть 30 дней на демонтаж и только по истечении этого срока мы сносим объект принудительно. Поэтому в очередной раз призываем рекламодателей ответственно подходить к выбору мест размещения и не спонсировать недобросовестных предпринимателей», — сказал заместитель руководителя управления архитектуры — начальник отдела наружной рекламы Андрей Агафонов.
Напомним, все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту Красноярска. Сообщать о нарушителях можно по телефону 228−21−96 или через виртуальную приемную на сайте администрации.
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