На Дону участники бизнес-акселератора привлекли 13,5 млн рублей

На заседании постоянной комиссии городской думы Ростова‑на‑Дону по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству подвели итоги работы бизнес‑акселератора за 2025 год. Было объявлено, что участники программы привлекли 13,5 млн рублей в виде грантов.