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На Дону участники бизнес-акселератора привлекли 13,5 млн рублей

Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству.

На заседании постоянной комиссии городской думы Ростова‑на‑Дону по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству подвели итоги работы бизнес‑акселератора за 2025 год. Было объявлено, что участники программы привлекли 13,5 млн рублей в виде грантов.

В 2026 году в рамках акселератора развиваются проекты по широкому спектру перспективных направлений, включая: информационные технологии биотехнологии, здоровьесбережение и туризм.

По результатам отбора 10 лучших проектов получат поддержку для предгрантовой упаковки и участия в конкурсах различных фондов и 5 проектов будут рассмотрены для присвоения статуса резидента Фонда «Сколково».