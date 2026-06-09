На Дону участники бизнес-акселератора привлекли 13,5 млн рублей

На заседании постоянной комиссии городской думы Ростова‑на‑Дону по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству подвели итоги работы бизнес‑акселератора за 2025 год. Было объявлено, что участники программы привлекли 13,5 млн рублей в виде грантов.
В 2026 году в рамках акселератора развиваются проекты по широкому спектру перспективных направлений, включая: информационные технологии биотехнологии, здоровьесбережение и туризм.
По результатам отбора 10 лучших проектов получат поддержку для предгрантовой упаковки и участия в конкурсах различных фондов и 5 проектов будут рассмотрены для присвоения статуса резидента Фонда «Сколково».