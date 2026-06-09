Спрос на круизы из Хабаровска в Фуюань вырос почти в шесть раз

После введения безвизового режима между Россией и Китаем резко вырос интерес к речным поездкам из Хабаровска в Фуюань. В мае теплоход «70 лет Победы» перевёз по этому маршруту более 1800 туристов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.