Спрос на круизы из Хабаровска в Фуюань вырос почти в шесть раз

После введения безвизового режима между Россией и Китаем резко вырос интерес к речным поездкам из Хабаровска в Фуюань. В мае теплоход «70 лет Победы» перевёз по этому маршруту более 1800 туристов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Для сравнения, в мае прошлого года речным маршрутом в обе стороны воспользовались чуть больше 300 путешественников. Таким образом, пассажиропоток на российском судне вырос примерно в 5,7 раза.
В краевом минтрансе связывают рост прежде всего с безвизовым режимом. По данным ведомства, новые правила уже увеличили взаимный турпоток на 30%. Хабаровск в этой схеме становится удобной точкой старта для поездок в Китай по Амуру.
Безвизовый порядок продлён до конца 2027 года. Он позволяет путешественникам посещать соседнюю страну без визы на срок до 30 дней — для туризма, деловых поездок, визитов к родственникам и друзьям, обменов или транзита.
На фоне роста спроса перевозчик изменил стоимость проезда. Со 2 июня билет в одну сторону на теплоходе «70 лет Победы» подешевел почти на 30%: в будние дни он стоит 5750 рублей, а в выходные и праздники — 6500 рублей.
В минтрансе также напоминают, что в перспективе туристический поток может вырасти ещё сильнее. В регионе планируют открыть пункт пропуска на Большом Уссурийском острове, который должен стать ещё одним важным звеном в приграничных поездках между Хабаровским краем и Китаем.