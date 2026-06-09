На юге Красноярского края в «Шушенском бору» лосиха попала в фотоловушку

В Перовском кластере нацпарка «Шушенский бор» фотоловушка впервые зафиксировала лосиху. Это первое достоверное подтверждение присутствия вида, так как ранее отмечались лишь следы и редкие визуальные встречи. Фотоловушка позволила получить объективные и неопровержимые данные. На кадрах молодая самка исследует кормушку с берёзовыми вениками на подкормочной площадке. По словам младшего научного сотрудника Андрея Сарапу, восточная граница кластера проходит по заболоченным участкам, что создаёт для лосей благоприятные условия летом. Зимой эти животные обычно уходят в глубину тайги. В пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» отметили, что этот случай доказывает эффективность фотоловушек как инструмента для сбора объективных данных о численности и перемещениях диких животных.