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Фестиваль «Большая Театральная» пройдет в Нижнем Новгороде 26−28 июня

Основной площадкой станет улица Большая Покровская.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде с 26 по 28 июня пройдёт фестиваль «Большая Театральная» (6+). Ведущие театры города, независимые коллективы и уличные площадки объединятся в единое культурное пространство, а главной сценой станет улица Большая Покровская. Об этом сообщает региональное отделение Союза театральных деятелей России.

Зрителей ждут спектакли под открытым небом, театральные стендапы, лекции, экскурсии в закулисье, выставки костюмов и мультимедийные показы — всего более 30 мероприятий.

Фестиваль приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и 90-летию нижегородского отделения. Откроется «Большая Театральная» большим концертом с участием оркестра. Отдельная программа посвящена 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

Ключевая идея фестиваля заключается в том, что театр выходит навстречу зрителю. Вместо привычного похода в зал горожане смогут увидеть, как рождается спектакль, и почувствовать театральную магию изнутри. Участие принимают драмтеатр имени Горького, ТЮЗ, театр кукол, «Комедия», «Вера», «Преображение», «Нетеатр» и другие коллективы региона.

Вход на большинство событий свободный. Подробная программа появится на сайтах участников фестиваля.

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