В Иркутске пройдет массовый флешмоб «Россия — это мы!»

Мероприятие начнется в 16:30. В программе — масштабный флешмоб «Живой триколор России»: участники выложат слово «Россия» из сотен мини-флагов. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, для зрителей выступят ансамбль «Иволга», воспитанники детской школы искусств № 8 и творческий коллектив военной части. Гости смогут поучаствовать в сборке и разборке автомата. Также пройдет благотворительная ярмарка в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Организаторами выступили военнослужащие 29-й гвардейской ракетной дивизии, первичные отделения партии «Единая Россия», Волонтерская Рота Боевого Братства, ветераны СВО и других боевых действий, администрация Иркутска, Ассамблея народов России, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, отряд «111.62» и волонтерское объединение АНО «Тополек».
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