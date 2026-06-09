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Эксперт Богачев: взрыв Бетельгейзе станет главным астрономическим событием

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН подчеркнул, что звезда — сверхгигант прожила свою жизнь и уже умирает.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Взрыв звезды-сверхгиганта Бетельгейзе станет самым значимым астрономическим событием в истории человечества. Об этом заявил в интервью ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ученый подчеркнул, что звезда — сверхгигант Бетельгейзе прожила свою жизнь и уже умирает. «Вопрос про Бетельгейзе сводится к простой вещи: на какой она сейчас стадии. Если на стадии горения гелия, тогда у нее есть [впереди] примерно 100 тыс. лет. Если на стадии горения углерода, тогда [есть] вероятность, что она вспыхнет уже завтра, довольно большая. Ведутся споры между учеными» — сказал Богачев.

«Ясно одно — это будет самое значимое астрономическое событие в истории человечества», — уточнил он.

Как отметил собеседник агентства, теоретически есть вероятность, что Бетельгейзе уже не существует, но на нашем небе она по-прежнему присутствует. «Если она взорвется прямо сейчас, мы об этом узнаем через 600 лет», — подытожил он.

Полный текст интервью будет опубликован 10 июня в 07:00.