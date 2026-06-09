Эксперт Богачев: взрыв Бетельгейзе станет главным астрономическим событием

Ученый подчеркнул, что звезда — сверхгигант Бетельгейзе прожила свою жизнь и уже умирает. «Вопрос про Бетельгейзе сводится к простой вещи: на какой она сейчас стадии. Если на стадии горения гелия, тогда у нее есть [впереди] примерно 100 тыс. лет. Если на стадии горения углерода, тогда [есть] вероятность, что она вспыхнет уже завтра, довольно большая. Ведутся споры между учеными» — сказал Богачев.