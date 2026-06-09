В Хабаровске женщина оставила почти 3 млн рублей в мешке под балконом

В Хабаровске 46-летняя жительница Кировского района отдала мошенникам почти 3 млн рублей. Деньги она сняла в банке, завернула в пакет и оставила под балконом многоэтажки, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Всё началось со звонка неизвестного. Мужчина представился сотрудником банка и заявил, что от имени женщины якобы пытаются перевести крупную сумму за границу. Чтобы «спасти» сбережения и потом «задекларировать» их, ей предложили действовать строго по инструкции.
Женщина поверила звонящему и отправилась в отделение банка. Там она сняла наличные, после чего приехала в Железнодорожный район и оставила пакет с деньгами под балконом чужой квартиры. Аферисты уверяли, что его заберёт «сотрудник службы безопасности» и деньги будут храниться в безопасности.
Обман раскрылся только позже, когда связь с мошенниками оборвалась, а деньги никто не вернул. После этого хабаровчанка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.