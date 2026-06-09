В Хабаровске женщина оставила почти 3 млн рублей в мешке под балконом

Женщина поверила звонящему и отправилась в отделение банка. Там она сняла наличные, после чего приехала в Железнодорожный район и оставила пакет с деньгами под балконом чужой квартиры. Аферисты уверяли, что его заберёт «сотрудник службы безопасности» и деньги будут храниться в безопасности.