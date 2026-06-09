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МЧС предупреждает белорусов о грозах и тумане во вторник

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Грозы ожидаются во вторник преимущественно по восточной половине Беларуси в отдельных районах, в утренние часы в отдельных районах — туман, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 765 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Во время дождя значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, что может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, дождь может привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

В утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит +21…+27°С.

В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха утром составит в белорусской столице +15…+18°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.

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