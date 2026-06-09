МЧС предупреждает белорусов о грозах и тумане во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Во время дождя значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, что может привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, дождь может привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
В утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит +21…+27°С.
В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха утром составит в белорусской столице +15…+18°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.