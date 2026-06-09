Конгрессвумен Луна заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог РФ и США по урегулированию украинского конфликта идет по замкнутому кругу. Он отметил, что ключевые параметры окончания конфликта определили еще в ходе встречи президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.