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Конгрессвумен Луна заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются

Переговоры по украинскому конфликту продолжаются и принесут пользу всем странам, участвующим в них. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

Переговоры по украинскому конфликту продолжаются и принесут пользу всем странам, участвующим в них. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

— СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их, — написала политик на своей странице в социальной сети Х.

Луна также заявила, что мирные переговоры «живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам».

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог РФ и США по урегулированию украинского конфликта идет по замкнутому кругу. Он отметил, что ключевые параметры окончания конфликта определили еще в ходе встречи президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные во время российско-американского саммита в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласилась Украина.

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