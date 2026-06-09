В Хэгане стартовали два российско-китайских футбольных турнира

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня в городе Хэган последовательно открылись III Российско-китайский футбольный турнир среди взрослых команд восьми городов и VII Российско-китайский юношеский пригласительный футбольный турнир.
В турнире среди взрослых приняли участие восемь команд из российских городов Биробиджан, Уссурийск, Хабаровск и китайских Хэган, Муданьцзян, Шэньян — всего более 120 спортсменов. Председатель футбольной ассоциации Уссурийска отметил: «В Хэгане чисто и очень красиво. Мы пообщались с игроками из Хэгана, Муданьцзяна и Биробиджана. У нас есть общий язык — это футбол».
На юношеских соревнованиях царила атмосфера праздника. 39 юных футболистов из российских Биробиджана и Хабаровска вместе с 220 ребятами из 22 команд Хэгана и соседних городов вышли на поле. Турнир прошел в трех возрастных группах: U9, U11 и U13. Юные спортсмены разных стран самоотверженно бегали, слаженно комбинировали, взаимодействовали в атаке и обороне, демонстрируя юношескую энергию и волю к победе.
Как стало известно, 2026 год проходит в формате Года российско‑китайского сотрудничества в области образования, а также отмечается 25-летие побратимских отношений между Хэганом и Биробиджаном. Российско-китайский пригласительный футбольный турнир — престижное соревнование провинциального уровня — принимает Хэган уже седьмой год подряд. Одновременное проведение взрослых и юношеских стартов с участием восьми команд из трех городов двух стран сделало нынешний турнир самым массовым и масштабным за последние три года.
Помимо матчей, Канцелярия по иностранным делам г. Хэгана организовала для российских гостей экскурсию в музей, интерактивные творческие мастер-классы для молодежи и другие мероприятия, сообщает сайт «Партнеры».