В Хэгане стартовали два российско-китайских футбольных турнира

Как стало известно, 2026 год проходит в формате Года российско‑китайского сотрудничества в области образования, а также отмечается 25-летие побратимских отношений между Хэганом и Биробиджаном. Российско-китайский пригласительный футбольный турнир — престижное соревнование провинциального уровня — принимает Хэган уже седьмой год подряд. Одновременное проведение взрослых и юношеских стартов с участием восьми команд из трех городов двух стран сделало нынешний турнир самым массовым и масштабным за последние три года.