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Первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси

Минздрав сказал, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сказала в эфире телеканала СТВ, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента.

По словам чиновницы, при вызове «в Минске и в любом другом центре скорая помощь не спросит, где вы прописаны, она приедет».

«В любом случае отвезет пациента в ближайшую больницу или отвезет по профилю в то учреждение, где есть. Здесь вопросов тоже нет», — сказала Богдан.

Также первый замглавы Минздрава напомнила о развитии 16 межрайонных центров:

«Если у нас есть правило золотого часа, а это 70 минут, не более 80 минут при острых нарушениях мозгового кровообращения, то ехать в Минск — мы просто теряем с вами время. Для этого мы закупили оборудование, переобучили наших медицинских специалистов для того, чтобы эта помощь была оказана».

Также Елена Богдан напомнила, что в Беларуси скорую помощь вызывают 2,5 миллиона раз в год.

Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.

Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.