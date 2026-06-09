Первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси

«Если у нас есть правило золотого часа, а это 70 минут, не более 80 минут при острых нарушениях мозгового кровообращения, то ехать в Минск — мы просто теряем с вами время. Для этого мы закупили оборудование, переобучили наших медицинских специалистов для того, чтобы эта помощь была оказана».