Первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сказала в эфире телеканала СТВ, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента.
По словам чиновницы, при вызове «в Минске и в любом другом центре скорая помощь не спросит, где вы прописаны, она приедет».
«В любом случае отвезет пациента в ближайшую больницу или отвезет по профилю в то учреждение, где есть. Здесь вопросов тоже нет», — сказала Богдан.
Также первый замглавы Минздрава напомнила о развитии 16 межрайонных центров:
«Если у нас есть правило золотого часа, а это 70 минут, не более 80 минут при острых нарушениях мозгового кровообращения, то ехать в Минск — мы просто теряем с вами время. Для этого мы закупили оборудование, переобучили наших медицинских специалистов для того, чтобы эта помощь была оказана».
Также Елена Богдан напомнила, что в Беларуси скорую помощь вызывают 2,5 миллиона раз в год.
Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.
Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.