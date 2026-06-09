В Перми после фейерверка 12 июня запустят ночную электричку

Пермская пригородная компания сообщила о введении в ночь с 12 на 13 июня дополнительного ночного электропоезда. Ночная кольцевая электричка сообщением «Пермь-2 — Левшино — Пермь-2» развезет горожан по домам после праздничного фейерверка на набережной города.
Электропоезд № 6050 / 6049 отправится 12 июня со станции «Пермь-2» в 23:48. Следующими остановками станут: «Пермь-1» — 23:55−00:00, «Славянова» — 00:03−00:04, «Мотовилиха» — 00:06−00:07, «Язовая» — 00:10−00:11, «Юбилейная» — 00:13−00:14, «Балмошная» — 00:16−00:17, «Кислотный» — 00:19−00:20, «Молодежная» — 00:23−00:24, «КамГЭС» — 00:26−00:27, «Левшино» — 00:30−00:40, «Кабельная» — 00:50−00:51, «Комплекс ППИ» — 00:56−00:57, «Пермь-Сортировочная» — 01:06−01:16. Прибытие на «Пермь-2» — 01:23.
С ведением дополнительного поезда отменят пригородный поезд № 6032 / 6031 «Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» с отправлением со станции «Перми-2» в 06:31.
Фейерверк на набережной Камы в честь Дня города прогремит с 23:30 до 23:37.