В Перми после фейерверка 12 июня запустят ночную электричку

Пермская пригородная компания сообщила о введении в ночь с 12 на 13 июня дополнительного ночного электропоезда. Ночная кольцевая электричка сообщением «Пермь-2 — Левшино — Пермь-2» развезет горожан по домам после праздничного фейерверка на набережной города.