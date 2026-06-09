В иркутских детских лагерях стартовала акция «Безопасное лето»

В каждом лагере в течение смены проходят инструктаж, беседы, тематические линейки и занятия, дни пожарной безопасности, просмотры видеороликов с последующим обсуждением, практические занятия по оказанию первой помощи и отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Для ребят организованы квест «Внимание, дети!», интерактивные игры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также мероприятия в рамках областной акции «Вода — безопасная территория». Отдельное внимание будет уделено практическим тренировкам по эвакуации персонала и детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.