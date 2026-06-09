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В иркутских детских лагерях стартовала акция «Безопасное лето»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске в лагерях с дневным пребыванием детей началась профилактическая акция «Безопасное лето».

Источник: НИА Байкал

Для 8938 школьников разработаны обучающие мероприятия, мастер-классы, конкурсы и викторины, направленные на предотвращение травматизма и гибели детей в период каникул, а также на профилактику социально негативных явлений.

В каждом лагере в течение смены проходят инструктаж, беседы, тематические линейки и занятия, дни пожарной безопасности, просмотры видеороликов с последующим обсуждением, практические занятия по оказанию первой помощи и отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Для ребят организованы квест «Внимание, дети!», интерактивные игры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также мероприятия в рамках областной акции «Вода — безопасная территория». Отдельное внимание будет уделено практическим тренировкам по эвакуации персонала и детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

К участию в акции привлечены сотрудники МЧС России по Иркутской области, МУ МВД России «Иркутское», МКУ «Безопасный город», прокуратуры, Росгвардии, детских поликлиник, министерства цифрового развития и связи региона, а также региональный центр «Лаборатория безопасности».

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