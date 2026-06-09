Почти полторы сотни домов в Ростове-на-Дону остаются без горячей воды

На оперативном совещании губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заслушал доклады о ходе ремонта тепловых сетей, сообщает пресс‑служба главы региона.
В Ростове‑на‑Дону 147 многоквартирных домов временно остаются без горячей воды из‑за плановых гидравлических испытаний, которые проводятся в центральной части города и на Западном.
Глава Ростова‑на‑Дону Александр Скрябин доложил, что из‑за высокой изношенности коммуникаций в ходе испытаний выявляются новые дефекты, требующие дополнительного ремонта. Это приводит к увеличению сроков выполнения работ. При отсутствии повторных аварий подачу горячей воды планируется восстановить до предстоящих праздников.
Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко представил информацию по ситуации в Волгодонске. Плановые гидравлические испытания в городе должны завершиться 11 июня.
По итогам совещания губернатор Юрий Слюсарь поставил задачу восстановить горячее водоснабжение до праздников и отметил, что держит ситуацию на контроле.