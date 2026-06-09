Иркутян старшего поколения приглашают на лекцию об артериальной гипертонии

Мероприятие организовано департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска по программе «Активное долголетие».
Лекцию проведет врач-терапевт, заведующая центром здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8 Наталья Эйхнер. Слушатели узнают, какой образ жизни помогает чувствовать себя комфортно при артериальной гипертонии, что снижает риски возникновения осложнений, а также что такое немедикаментозное лечение этого заболевания.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Баумана, 199. Вход свободный, сообщает пресс-служба городской администрации.