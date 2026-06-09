Иркутян старшего поколения приглашают на лекцию об артериальной гипертонии

Лекцию проведет врач-терапевт, заведующая центром здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8 Наталья Эйхнер. Слушатели узнают, какой образ жизни помогает чувствовать себя комфортно при артериальной гипертонии, что снижает риски возникновения осложнений, а также что такое немедикаментозное лечение этого заболевания.