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Иркутян старшего поколения приглашают на лекцию об артериальной гипертонии

Иркутск, НИА-Байкал — 10 июня в 14:00 в библиотеке № 31 «Алые паруса» состоится открытая лекция «Артериальная гипертония как образ жизни».

Источник: НИА Байкал

Мероприятие организовано департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска по программе «Активное долголетие».

Лекцию проведет врач-терапевт, заведующая центром здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8 Наталья Эйхнер. Слушатели узнают, какой образ жизни помогает чувствовать себя комфортно при артериальной гипертонии, что снижает риски возникновения осложнений, а также что такое немедикаментозное лечение этого заболевания.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Баумана, 199. Вход свободный, сообщает пресс-служба городской администрации.