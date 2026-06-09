Хабаровский край подписал девять крупных соглашений на ПМЭФ-2026

Делегация Хабаровского края на Петербургском международном экономическом форуме заключила девять соглашений и провела 28 встреч и переговоров. Итоги работы региона на ПМЭФ-2026, который прошёл с 3 по 6 июня, губернатор Дмитрий Демешин подвёл на заседании президиума правительства края.
Главным политическим событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Для Хабаровского края, как отметил Демешин, ключевой вывод с ПМЭФ — необходимость развивать реальный сектор экономики, укреплять промышленность, инфраструктуру и собственную производственную базу.
«Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы чётко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики», — сказал Дмитрий Демешин.
Один из самых заметных проектов касается продовольственной безопасности. В крае планируют построить животноводческий комплекс на шесть тысяч голов дойного стада. Для региона это важная история: сегодня собственное производство молока закрывает лишь часть потребности, поэтому новая ферма должна снизить зависимость от поставок из других территорий, расширить ассортимент местной продукции и создать рабочие места.
Второй крупный блок — коммунальная инфраструктура. На ПМЭФ край договорился о создании условий для строительства современных очистных сооружений в Советской Гавани. Этот проект должен стать следующим этапом после обновления канализационных сетей: в 2024—2025 годах в городе уже заменили 21,3 километра сетей, но без новых очистных проблему полностью не решить.
Отдельное соглашение связано с переработкой отходов. В Хабаровском крае хотят создать современный комплекс по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров, а затем перейти к строительству стекольного завода. По заявленным параметрам, проект может выйти на мощность до 250 млн стеклоизделий в год и стать первым на Дальнем Востоке комплексным решением такого уровня для вторичного оборота стекла и пластика.
Ещё одно направление — цифровизация управления. Край подписал соглашение с Аналитическим центром при правительстве России. Речь идёт о развитии платформы «Цифровой регион», переводе большего числа процессов в электронный формат и сокращении лишних процедур для жителей и бизнеса.
На форуме обсуждали и газовую инфраструктуру. Для края это не отдельная техническая тема, а условие развития Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ульчского района, новых производств и энергетики. В краевом правительстве подчёркивают, что сроки догазификации домовладений на 2026−2030 годы должны сохраняться, а решения по газораспределительным станциям нужно принимать заранее, чтобы не тормозить подключение новых потребителей.
ПМЭФ стал для Хабаровского края не только площадкой для инвестпроектов, но и местом политических встреч. Демешин отдельно отметил переговоры с главами Донецкой Народной Республики и Запорожской области, где действует группировка войск «Восток», в составе которой служат дальневосточники. По словам губернатора, регион должен помогать не только фронту, но и территориям, которым сейчас особенно нужна поддержка.
На форуме были представлены и результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Хабаровский край занял 12-е место, разделив позицию с Ямало-Ненецким автономным округом. В официальной таблице АСИ регион находится в топ-20, рядом с территориями, которые активно конкурируют за новые проекты и инвесторов.
Рост в рейтинге в краевом правительстве связывают с сокращением сроков подключения к инженерным сетям. Ранее сроки техприсоединения к водоснабжению и водоотведению удалось снизить со 100 до 65 дней, к электросетям — с 73 до 65 дней. Для бизнеса это не абстрактный показатель: чем быстрее предприятие получает доступ к инфраструктуре, тем быстрее оно может запускать производство.
Демешин поручил экономическому блоку правительства чаще работать напрямую с предпринимателями. По его словам, результат форумов федерального уровня должен измеряться не количеством подписанных бумаг, а реальными инвестициями, стройками, рабочими местами и изменениями в жизни людей.
«На полях ПМЭФ-2026 делегация Хабаровского края работала недолго, но очень плодотворно. Надеюсь, что результатом станут реальные инвестиции», — резюмировал губернатор.