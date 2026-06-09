ПМЭФ стал для Хабаровского края не только площадкой для инвестпроектов, но и местом политических встреч. Демешин отдельно отметил переговоры с главами Донецкой Народной Республики и Запорожской области, где действует группировка войск «Восток», в составе которой служат дальневосточники. По словам губернатора, регион должен помогать не только фронту, но и территориям, которым сейчас особенно нужна поддержка.