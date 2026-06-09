В России планируют легализовать занятость 1,3 миллиона работников

— На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников, — сообщил Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». — А комиссии смогли вывести из тени порядка 1 миллиона человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысяч человек, то в 2025 году уже 103,8 тысяч. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 миллиона.