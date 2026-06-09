Герпетолог Титов рассказал о смертельно опасных для собак змеях

По словам эксперта, щитомордник, в отличие от гадюки, относится к подсемейству ямкоголовых, а его яд сильнее разрушает кровь и ткани. Внешне змею выдают крупные щитки на голове (отсюда и название) и термочувствительные ямки между глазами и ноздрями, которые помогают ей охотиться. Тело у щитомордника толще, чем у гадюки, а на коже — поперечные пятна вместо характерного для гадюк четкого зигзага.