Герпетолог Титов рассказал о смертельно опасных для собак змеях

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Укус щитомордника представляет смертельную угрозу для собак, тогда как после встречи с гадюкой животные среднего размера чаще всего выживают. Об этом ТАСС сообщил главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов.
«Как правило, собаки среднего размера не погибают от укуса гадюки. Для собак смертелен укус щитомордника», — сказал Титов, уточнив, что гадюки встречаются в том числе черной окраски.
По словам эксперта, щитомордник, в отличие от гадюки, относится к подсемейству ямкоголовых, а его яд сильнее разрушает кровь и ткани. Внешне змею выдают крупные щитки на голове (отсюда и название) и термочувствительные ямки между глазами и ноздрями, которые помогают ей охотиться. Тело у щитомордника толще, чем у гадюки, а на коже — поперечные пятна вместо характерного для гадюк четкого зигзага.
В Сибири гадюки населяют влажные леса и окраины болот, тогда как более опасные щитомордники предпочитают сухие каменистые склоны и степи южных районов — Алтая, Кузбасса и Хакасии.
Специалист добавил, что при походах в места обитания змей важно иметь при себе антигистаминные препараты. Использование специальной сыворотки также может помочь, однако она требует правильного введения. По словам Титова, змеи не проявляют агрессии первыми, а их появление на дачных участках носит случайный характер или связано с сезонной миграцией с мест зимовки.