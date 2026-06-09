Автобусы вернулись на маршруты после ремонта теплотрассы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре завершили капитальный ремонт теплотрассы по адресу: улица Аллея Труда, 58 — общественный транспорт вернулся на прежние маршруты. С 9 июня автобусы № 8, 11, 14, 19 и 25 начали осуществлять перевозки по старым схемам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что к ремонту объекта в Городе юности приступили первого июня. Автобусы временно изменили свои маршруты и объезжали Аллею Труда по соседней улице.
Завершить работы и вновь пустить общественный транспорт по утвержденным схемам планировали 11 июня. Однако ремонт завершили раньше на несколько дней.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в 2026 году маршруты общественного транспорта могут измениться для комсомольчан. Администрация города работает над созданием нового документа планирования регулярных перевозок.