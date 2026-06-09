Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае статус соцпредпринимателя теперь оформляют онлайн

Процедуру получения статуса ускорили почти вдвое.

В Хабаровском крае одобрена первая цифровая заявка на получение статуса социального предпринимател, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Процедура переведена в электронный формат в рамках федерального проекта «Государство для людей» и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Теперь предприниматели могут подавать документы через цифровую платформу МСП.РФ, без бумажных заявлений и личных визитов.

По данным краевого минэкономразвития, цифровизация заметно ускорила процесс. Если раньше рассмотрение заявки и включение в реестр занимало до 30 дней, то теперь срок сократился примерно до 18 дней.

Первая онлайн-заявка уже одобрена. Её подал предприниматель из Хабаровска Василий Литвинов. Он отметил, что уведомление о включении в реестр пришло примерно через неделю.

Власти отмечают, что переход на цифровой формат снижает административную нагрузку на бизнес и делает процедуру доступнее, в том числе для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в Хабаровском крае социальные предприниматели работают в девяти районах. Чаще всего это сферы дополнительного образования, ухода за детьми и физкультурно-оздоровительных услуг.

Также для соцпредпринимателей действуют меры поддержки: льготные займы под 5% годовых, обучение, приоритетные услуги центра «Мой бизнес» и льготная аренда.