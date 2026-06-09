В Хабаровском крае статус соцпредпринимателя теперь оформляют онлайн

Процедура переведена в электронный формат в рамках федерального проекта «Государство для людей» и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Теперь предприниматели могут подавать документы через цифровую платформу МСП.РФ, без бумажных заявлений и личных визитов.