В медвуз Ростова выделили более 900 мест в 2026 году

В текущем году учреждения здравоохранения Ростовской области ожидают притока свыше 1000 выпускников университета и медицинских колледжей. С 2026 года наставничество становится обязательным для всех впервые аккредитованных медработников. При этом требование о трехлетней отработке под руководством наставника сохраняется даже для тех, кто решил расторгнуть целевой договор.