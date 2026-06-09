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В медвуз Ростова выделили более 900 мест в 2026 году

В 2026 году медучреждения Ростовской области ожидают притока свыше 1000 выпускников.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Ростовский государственный медицинский университет существенно расширил прием абитуриентов на бюджетной основе. Общий объем выделенных мест на программах специалитета составляет 912, еще 312 позиций открыты в ординатуре.

В региональном правительстве уточнили, что более половины мест на специалитете — 532 — имеют целевое назначение. Таким образом намерены ликвидировать кадровый дефицит в медицинских учреждениях области.

В текущем году учреждения здравоохранения Ростовской области ожидают притока свыше 1000 выпускников университета и медицинских колледжей. С 2026 года наставничество становится обязательным для всех впервые аккредитованных медработников. При этом требование о трехлетней отработке под руководством наставника сохраняется даже для тех, кто решил расторгнуть целевой договор.

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