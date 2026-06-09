В казанском метро запретят гадать, просить милостыню и продавать товары

В Казанском метрополитене официально введут сразу несколько новых запретов. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу. Документ вносит изменения в правила пользования подземкой.
Пассажирам запретят попрошайничать, предлагать покупку или продажу товаров, обменивать вещи, а также гадать. Также нельзя будет разводить костры и использовать пиротехнику — в вагонах, на объектах инфраструктуры, ближе 10 метров от ограждения и 25 метров от вентиляционных киосков.
Что касается велосипедов и самокатов, то передвигаться на них по территории метро запретят. Перевозить их разрешат только в чехлах или упаковке. Для таких пассажиров предусмотрены специальные неавтоматические пропускные пункты. Оставлять без присмотра велосипеды, самокаты, детские коляски и другие средства передвижения тоже будет нельзя. Их запрещается пристёгивать к поручням, ограждениям, дверям и другим объектам.
Кроме того, пассажирам не разрешат провозить предметы, которые они приняли от посторонних людей без досмотра. Детей до семи лет можно будет перевозить без отдельного места, но они обязательно должны находиться рядом с сопровождающим.