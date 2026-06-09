В казанском метро запретят гадать, просить милостыню и продавать товары

Что касается велосипедов и самокатов, то передвигаться на них по территории метро запретят. Перевозить их разрешат только в чехлах или упаковке. Для таких пассажиров предусмотрены специальные неавтоматические пропускные пункты. Оставлять без присмотра велосипеды, самокаты, детские коляски и другие средства передвижения тоже будет нельзя. Их запрещается пристёгивать к поручням, ограждениям, дверям и другим объектам.