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Красноярке грозит до шести лет за кражу денег через банкомат

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске местная жительница пойдет под суд за кражу 14 тыс. рублей с чужого банковского счета.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске местная жительница пойдет под суд за кражу 14 тыс. рублей с чужого банковского счета.

В апреле 27-летняя девушка обнаружила, что с ее карты сняли деньги, и обратилась в полицию.

Подозреваемую установили и задержали. Ею оказалась красноярка, которая в день кражи гуляла с дочерью в торговом центре. Подойдя к банкомату, женщина увидела, что предыдущая клиентка не завершила банковскую сессию и отошла от терминала.

По данным полиции, обвиняемая воспользовалась ситуацией и сняла с чужого счета все доступные средства. Позже она рассказала знакомому, что якобы собиралась вернуть деньги владелице, однако после этого продолжила прогулку по торговому центру и не попыталась найти потерпевшую.

Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В краевом МВД напоминают, что при использовании банкоматов важно завершать банковскую сессию и убедиться, что операции по карте закрыты. Иначе этим могут воспользоваться злоумышленники.