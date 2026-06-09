Красноярке грозит до шести лет за кражу денег через банкомат

По данным полиции, обвиняемая воспользовалась ситуацией и сняла с чужого счета все доступные средства. Позже она рассказала знакомому, что якобы собиралась вернуть деньги владелице, однако после этого продолжила прогулку по торговому центру и не попыталась найти потерпевшую.