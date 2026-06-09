Красноярке грозит до шести лет за кражу денег через банкомат

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске местная жительница пойдет под суд за кражу 14 тыс. рублей с чужого банковского счета.
В апреле 27-летняя девушка обнаружила, что с ее карты сняли деньги, и обратилась в полицию.
Подозреваемую установили и задержали. Ею оказалась красноярка, которая в день кражи гуляла с дочерью в торговом центре. Подойдя к банкомату, женщина увидела, что предыдущая клиентка не завершила банковскую сессию и отошла от терминала.
По данным полиции, обвиняемая воспользовалась ситуацией и сняла с чужого счета все доступные средства. Позже она рассказала знакомому, что якобы собиралась вернуть деньги владелице, однако после этого продолжила прогулку по торговому центру и не попыталась найти потерпевшую.
Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.
Следователи возбудили уголовное дело о краже. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
В краевом МВД напоминают, что при использовании банкоматов важно завершать банковскую сессию и убедиться, что операции по карте закрыты. Иначе этим могут воспользоваться злоумышленники.