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Арендатор земель в Усть-Илимском районе заплатит крупный ущерб за нарушение экологии

Иск поступил в суд после прокурорской проверки.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 июня. В Усть-Илимском районе в результате прокурорской проверке на арендованных землях был выявлен факт нарушения экологического законодательства. В результате деятельности была уничтожена среда обитания животных.

Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, на участках предприниматель вёл заготовку древесины. От деятельности арендатора объектам животного мира был нанесён ущерб в размере более 2,7 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании указанной суммы. Исполнительный орган требование удовлетворил. В дальнейшем деньги поступили в бюджет Усть-Илимского МО для реализации природоохранных мероприятий.

Ранее агентство рассказывало, что в Ольхонском районе земельные участки нацпарка незаконно передали в частную собственность. Общая площадь составила более 4,9 тысячи кв. метров.