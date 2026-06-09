Арендатор земель в Усть-Илимском районе заплатит крупный ущерб за нарушение экологии

IrkutskMedia, 9 июня. В Усть-Илимском районе в результате прокурорской проверке на арендованных землях был выявлен факт нарушения экологического законодательства. В результате деятельности была уничтожена среда обитания животных.
Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, на участках предприниматель вёл заготовку древесины. От деятельности арендатора объектам животного мира был нанесён ущерб в размере более 2,7 млн рублей.
Природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании указанной суммы. Исполнительный орган требование удовлетворил. В дальнейшем деньги поступили в бюджет Усть-Илимского МО для реализации природоохранных мероприятий.
Ранее агентство рассказывало, что в Ольхонском районе земельные участки нацпарка незаконно передали в частную собственность. Общая площадь составила более 4,9 тысячи кв. метров.