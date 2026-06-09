Володин: более 70% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Планируем сегодня обсудить и принять федеральный закон, направленный на защиту здоровья людей. Ранее мы с вами неоднократно поднимали тему опасности вейпов. В ходе опроса 74% выступили за полный запрет их продажи», — написал он в своем канале в «Максе».
Так, депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. «Сегодня выходим на решение: регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина», — написал он.
По словам Володина, данная норма выработана с учетом позиции субъектов Российской Федерации, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, экспертов.
«Наша задача — защитить здоровье людей, в первую очередь детей», — заключил он.
О праве регионов запрещать продажу вейпов.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят поправки о праве субъектов РФ запрещать на своей территории розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о регулировании рынка никотиносодержащей продукции. Документ предусматривает введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, а также устанавливает основания для аннулирования лицензий за нарушения.
Среди поправок ко второму чтению законопроекта — предоставление регионам права вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов. Режим предполагает ограничение по времени — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За это время будет анализироваться эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры, отметили в аппарате. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование.
Также правительство уточнило порядок расчета 100-метровой зоны от образовательных организаций, в пределах которой запрещена торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. Нарушение этого требования может стать основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу.