Володин: более 70% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов

Среди поправок ко второму чтению законопроекта — предоставление регионам права вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов. Режим предполагает ограничение по времени — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За это время будет анализироваться эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры, отметили в аппарате. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование.